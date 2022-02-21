社會局長彭懷真強調，社會局研議提高裁罰基準，並透過預防和嚴懲2個面向，強化托育環境安全。（台中市政府提供）

台中市議會民進黨團針對華興虐嬰事件，社會局近期調查新發現增至5名受害者且為集體受虐感到震驚。民進黨團21日表示，調查結果與結案當初落差太大，質疑社會局怠忽職守還是刻意袒護業者，市府務必詳加調查，且須有人為此下台負責。社會局強調，已提出局長在內多名主管懲處名單，併同調查檢討報告，呈交市府專案調查小組。

華興托嬰中心爆虐童案，市府社會局全面檢視監視器畫面，發現新增3名幼兒疑似遭受不當對待，林姓和簡姓2名托育人員涉嫌違反兒少權法，社會局在調查過程和機構管理確有疏失，包含局長、副局長等多名主管自請處分。社會局研議提高裁罰基準，並透過預防和嚴懲2個面向，強化托育環境安全。

民進黨團總召江肇國質疑，盧市長說本案是「舊案發現新事證」，但這根本不是新事證是應發現而未發現！這高達5名受虐幼兒、3名的加害者，都是社會局早該調查清楚而非草率結案。社會局無法第一時間查明，顯見市長與社會局失職，草率的心態應痛定思痛、深刻檢討。

幹事長周永鴻表示，市長盧秀燕自稱媽媽市長，卻讓台中市成為兒虐之都，且市府不清不楚調查就像黑布遮掩，不曉得還有多少孩童處於受虐中，遲遲等待不到市府的援手。江肇國嚴正要求，台中市社會局草率調查、領導無方，必須要有長官為此下台負責。

社會局表示，市府對於這起虐嬰事件感到痛心，針對違法人員絕不寬貸，經發現新事證後重啟調查，發現去年調查過程和機構管理部分確有疏失，已提出局長在內多名主管的懲處名單，併同調查檢討報告，呈交市府專案調查小組。

社會局強調，社會局研議提高裁罰基準、加強抽查托嬰中心監視器畫面、強化托嬰中心對家長的資訊告知等，將透過預防和嚴懲2個面向，強化托育環境安全。