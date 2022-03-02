趙少康：美國應承諾台灣不宣布獨立 老共攻台就出兵協防

俄烏開戰之際，美國總統拜登派特使團訪台。戰鬥藍發起人趙少康表示，他建議蔡英文總統和美方聯繫，邀請國民黨主席朱立倫和特使團碰面，他認為，由於美國未出兵協防烏克蘭，引發國人擔心美國對台保證，所以美方特使團此刻前來，是為了安撫民心，其實美國可以承諾，只要台灣不宣布獨立，一旦老共攻打台灣，就應出兵協防台灣。

拜登指派跨黨派資深代表團訪台，會見蔡英文總統、副總統賴清德等國安官員，趙少康表示，朝野都歡迎特使團來台，但卻沒跟在野黨碰面很奇怪，他建議蔡英文應跟美方聯繫，邀請特使團和朱立倫碰面，讓朱能當面表達國民黨基本態度。

趙少康說，美國在歐洲有7萬名軍人，但至今未出兵協防烏克蘭，北約國見到老大哥為出兵，也就不會出兵幫烏克蘭，美國此舉有點為德不卒，而美國提的戰略模糊，令人擔心老共若打台灣，美國是否出兵，若只是販售武器給台灣，支持力道是不夠的。

趙少康認為，蔡英文會見特使團時，應當面請美國做出承諾，只要台灣不宣布獨立，若老共無理打台灣，美國就要出兵防衛台灣。至於行政院長蘇貞昌稱從來沒有期待美國會派兵援助台灣，趙質疑，美國都還沒說，蘇貞昌幹嘛這樣講？

趙少康補充，台灣過去70年來，軍事靠美國，向美國採購很多武器，這是既定事實，若不是美國，台灣早就不見，但老共也愈來愈強，美國不能讓台灣位居第一島鏈第一線，卻什麼承諾都不給，這樣置台灣於何地。

趙少康強調，台灣應在中美兩大國之間獲取最大利益，讓兩邊都拉你，都給台灣最大好處，他反問，蘇貞昌說要靠自己，試問目前兵力、軍力夠嗎？想要年輕選票與顧及國家國防的民進黨，敢把募兵改成徵兵嗎？

趙少康說，國民黨一向親美，一點都不反美，但不反美是否要得罪共，他自始自終都主張採取等距，希望美中都對台灣好，而不是完全靠到美國，刺激老共，若是如此，美國就要承諾，有事要出兵幫我們，若出事，又維持模糊，這對台灣的保證是不夠的。

俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動進入第7天，國民黨遭質疑立場搖擺，趙少康說，他不知道媒體說的這些事，俄羅斯發兵侵略烏克蘭，沒有正當性，全世界都同情與支持烏克蘭，政府已送了27噸醫藥品給烏克蘭，台灣就應拿出道德勇氣，接納烏克蘭難民，只讓在台烏克蘭人的簽證能夠延期並不夠。