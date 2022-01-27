再過幾天就是除夕，家家戶戶團聚在一起吃年夜飯，通常菜色都相當豐盛，有些料理的熱量也非常高！營養師高敏敏近日公布了年夜飯菜色的熱量排行榜，沒想到竟還有比東坡肉更「胖」的料理，除此之外高敏敏還分享5項飲食份量攻略，讓大家都能安心吃、不怕胖。

高敏敏在臉書粉專發文，指出年夜飯中很多菜色的共通點，就是高油、高納的肥胖料理方式，一個人一餐攝取的熱量可能就超過2000大卡，她也公布了經典菜色的熱量排行榜，其中筍絲蹄膀（1500克）以高達4103大卡的熱量奪冠，另外臘味米糕油飯（1000克）則有2607大卡、紅燒獅子頭（8顆800克）2536大卡、佛跳牆（2480克）2532大卡，許多人愛吃的東坡肉（550克）也有2448大卡。

高敏敏還分享5項飲食份量攻略，讓大家能夠吃得健康又安心，不用害怕過完年後自己就胖了一圈。

●全穀雜糧類吃8分滿碗：米糕、八寶芋泥盡量換成雜糧類，像是糙米、大麥、南瓜、芋頭、山藥、菱角、紅豆。

●蛋豆魚肉類吃1個手掌大小厚度：蹄膀、東坡肉、肥腸、獅子頭、臘肉、香腸可替換成鮮蝦、花枝、魚、牛腱、雞肉、豬里肌。

●蔬菜類吃1.5個拳頭：包含火鍋菜、擺盤菜、花椰菜、青江菜、茼蒿、高麗菜、香菇、金針菇、掛菜等。

●餐後水果吃1個拳頭：將各種零食、牛軋糖、花生糖、餅乾、糖果，替換成當季新鮮水果，例如：柑橘、柳丁、蘋果、草莓、櫻桃、芭樂。

●飲料喝一杯無糖飲品、乳製品：盡量不要喝含糖飲料、汽水，改喝無糖茶飲、水、鮮奶、優格、優酪乳更健康。