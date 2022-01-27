火鍋店的活海鮮到底能活多久？一名女子表示，在火鍋店煮蛤蜊時發現其中一隻生命力特別強，於是臨時起意把牠帶回家養，還幫牠取名為「麻辣火鍋」，三天後最新現況曝光，網友一看直呼超猛。

一名女網友昨(26)日在《PTT》表示，她日前去吃吃到飽火鍋，點了很多蛤蜊，正當她把約二十顆蛤蜊丟到鍋子裡煮時，發現其中一隻開始動了起來，似乎求生慾望非常強烈，因此她決定偷偷用衛生紙包著帶回家養，還幫牠取名為「麻辣火鍋」。

網友PO出她帶回家養的「麻辣火鍋」，發現牠還有在呼吸。(圖/截自PTT)

原PO指出，由於帶回家的時候已經很晚了，只好暫時把牠養在烏龜魚缸的濾水器後面，後來她還帶著桶子跑了很多水族館，但都沒有人要賣她海水，她每天都會把蛤蜊抓起來聞，看看有沒有臭掉。

三天後原PO公布「麻辣火鍋」的近況，發現牠還有在呼吸、大便，覺得應該是活得不錯，因此決定要再去熱炒店問問看，能不能裝一些海水，還暗自打算如果被老闆問，就說要養龍蝦，並誓言一定會努力把「麻辣火鍋」養肥！

從照片中可見，被放在玻璃杯中的蛤蜊似乎還吐出「舌頭」在呼吸，網友一看笑翻，直呼超狂，紛紛回應「好猛」、「麻辣火鍋加油」、「蛤蜊觀察日記」、「從來沒想過會覺得蛤蜊可愛，加油！」、「麻辣火鍋越來越可愛了，沒想到有後續」、「期待更新」；還有人笑說「可以加鹽巴」、「建議加點薑絲」、「多養幾顆，牠好孤單」。