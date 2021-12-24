桃園市龜山警分局大埔派出所開出幸福罰單，盼學童跟家長一起遵守交通規則。（警方提供）

桃園市龜山警分局大埔派出所和樂善國小舉辦耶誕節活動，大埔所長黃龍泰扮演耶誕老公公乘坐警用重機出場，還讓學生猜哪裡怪怪，才發現耶誕老公公沒戴安全帽，趁機安全交通宣導，讓學生有正確交通安全觀念。

大埔派出所所長黃龍泰表示，「A7重劃區的發展，學區內大型住宅大樓林立，樂善地區的人口急速成長，交通也更加繁忙，因為往來車輛與行人數量的激增，學童交通安全觀念的建立也顯得更加重要，很高興利用這個機會向樂善師生傳達這概念，更希望學生將交通安全的觀念傳達給家長，大家一同守護所有居民行的安全。」完成學生交通安全宣導後，所長開出耶誕節專屬的幸福紅單，將平安喜樂的祝福傳達給樂善國小全體師生。

樂善國小校長簡妙娟表示，「大埔派出所緊鄰樂善國小，平時除了支援協助學校周邊的交通與校園安全勤務外，也熱心參與學校各項活動，與學校互動良好，去年由學校同學前往派出所報佳音，今年則請派出所警察夥伴進入校園與學生互動，增進警民關係，體現警民一家親的精神」，學生參加完活動紛紛表示，很感謝警察叔叔阿姨每天心勞的付出，因為他們的努力，大家才能有安全的生活環境，自己以後也會更加注意自己行的安全，做個遵守交通規則的好學生，不再讓警察叔叔阿姨擔心，師生於活動結束後抓緊機會，開心的與耶誕老公公及重機合影，警民共度歡樂的聖誕節。