台東縣初鹿國小邀請國立台東大學數位媒體與文教產業學系學生協助設計新視覺識別系統，決選結果由李建陞、林凱文、黃琮舜作品，獲得評審青睞。（蔡旻妤攝）

台東縣初鹿國小邀請國立台東大學數位媒體與文教產業學系學生協助設計新視覺識別系統，決選結果由李建陞、林凱文、黃琮舜作品，獲得評審青睞。（蔡旻妤攝）

台東縣初鹿國小邀請國立台東大學數位媒體與文教產業學系學生協助設計新視覺識別系統，決選結果由李建陞、林凱文、黃琮舜作品，獲得評審青睞。（蔡旻妤攝）

台東縣初鹿國小邀請國立台東大學數位媒體與文教產業學系學生協助設計新視覺識別系統，決選結果由李建陞、林凱文、黃琮舜作品，獲得評審青睞。（蔡旻妤攝）

為迎接百年校慶，台東縣初鹿國小邀請國立台東大學數位媒體與文教產業學系9組學生協助設計新視覺識別系統，決選結果由黃琮舜等3位學生巧妙融入當地部落「人鳥傳說」文化元素，獲得評審青睞，替歷史悠久的初鹿國小營造新形象。初鹿國小2年級學生馬翊龍指著圖片說「小鹿奔跑得很快，我很喜歡」。

馬翊龍指著圖片，小鹿感覺跑得很快，旁邊還有風，很喜歡！」，在旁的鄭同學，有隻橘紅色的鹿在綠色草地和藍色天空間奔跑，很漂亮。由東大數媒系黃琮舜、林凱文、李建陞設計，使用木紋作為核心呈現，傳達在地的木版雕刻文化，並分別用3種顏色象徵初鹿、以及環繞周圍的山脈與天空。

黃琮舜說，為使作品有更高的完成度，讓校方能夠長久使用，團隊特別騰出時間苦思創作、反覆修正，「想到未來經過這裡，有機會看到自己設計的作品，就很有成就感」，能夠獲選也是對即將畢業的他們最大的肯定。

邁入百年的初鹿國小因過往擁有眾多的視覺識別版本，無法統一形象。指導老師陳俊瑋指出，團隊以初鹿國小名稱，結合在地自然環境景觀作為發想，並經由實地參訪、田野調查，深入了解學校的特色課程、在地文史，透過設計思考轉換成視覺畫面，產出作品讓人一眼就能辨識出「這就是初鹿」。

初鹿國小校長何錦尚表示，獲選作品結合學校意象、傳說故事，畫面更呈現動態感，符合初鹿百年「邁向未來」的意涵，受到擔任評審的師長與社區人士一致青睞，未來經東大授權，將做為初鹿國小百年的新視覺形象，用於宣傳文宣以及文具、公仔等周邊文創產品設計，行銷初鹿，塑造良好的學校品牌形象。