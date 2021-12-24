為迎接百年校慶，台東縣初鹿國小邀請國立台東大學數位媒體與文教產業學系9組學生協助設計新視覺識別系統，決選結果由黃琮舜等3位學生巧妙融入當地部落「人鳥傳說」文化元素，獲得評審青睞，替歷史悠久的初鹿國小營造新形象。初鹿國小2年級學生馬翊龍指著圖片說「小鹿奔跑得很快，我很喜歡」。
馬翊龍指著圖片，小鹿感覺跑得很快，旁邊還有風，很喜歡！」，在旁的鄭同學，有隻橘紅色的鹿在綠色草地和藍色天空間奔跑，很漂亮。由東大數媒系黃琮舜、林凱文、李建陞設計，使用木紋作為核心呈現，傳達在地的木版雕刻文化，並分別用3種顏色象徵初鹿、以及環繞周圍的山脈與天空。
黃琮舜說，為使作品有更高的完成度，讓校方能夠長久使用，團隊特別騰出時間苦思創作、反覆修正，「想到未來經過這裡，有機會看到自己設計的作品，就很有成就感」，能夠獲選也是對即將畢業的他們最大的肯定。
邁入百年的初鹿國小因過往擁有眾多的視覺識別版本，無法統一形象。指導老師陳俊瑋指出，團隊以初鹿國小名稱，結合在地自然環境景觀作為發想，並經由實地參訪、田野調查，深入了解學校的特色課程、在地文史，透過設計思考轉換成視覺畫面，產出作品讓人一眼就能辨識出「這就是初鹿」。
初鹿國小校長何錦尚表示，獲選作品結合學校意象、傳說故事，畫面更呈現動態感，符合初鹿百年「邁向未來」的意涵，受到擔任評審的師長與社區人士一致青睞，未來經東大授權，將做為初鹿國小百年的新視覺形象，用於宣傳文宣以及文具、公仔等周邊文創產品設計，行銷初鹿，塑造良好的學校品牌形象。
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