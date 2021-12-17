台灣自產大豆加工製作成豆奶、醬油等產品，目前興大附農棒球隊食用台灣自產豆奶。(林欣儀攝)

為解決二期稻作休耕問題，行政院農委會農糧署積極輔導農民轉種雜糧，並透過中都農業生產合作社擴大國產雜糧產銷履歷驗證面積，17日舉辦成果發表，協助推動此政策的前台中市長林佳龍強調，近年因疫情使得航運價格飆漲，國產雜糧的推廣符合天時、地利與人和。

拿出國產大豆加工製作的可可豆奶、花生豆奶、醬油及蔭油等產品，農糧署副署長姚志旺指出，以往台灣雜糧多仰賴進口，近幾年中都合作社與中部農民契作生產產銷履歷大豆，目前耕作面積已達120公頃，並透過分級收購、優化栽培管理與策略行銷等方式，提供品質穩定且蛋白質含量高的台灣大豆。

台中區農改場場長李紅曦則說，台中區農改場育成「台中1號」新品種大豆，其有耐低溫、對病蟲害抗性佳、節省肥料等特性，且台中1號蛋白質含量高、脂肪含量較低。

獲邀參加成果發表的林佳龍表示，2016年他擔任台中市長任內，為解決二期稻作休耕的問題，輔導農民配合農委會栽種雜糧，當時除農委會補助4萬多元，市府也加碼4萬，藉此協助農民提升收益、達到農地活化利用與補充學童營養等，一舉三得。

林佳龍強調，近年來受疫情影響，國際航運價格大漲，國際大豆的市場、航運也都受到影響，在這樣的「天時」下，台灣自產大豆可以自產自銷，且達到農地活化的「地利」，希望鼓勵更多農民栽種雜糧，未來不僅可以內銷、還能外銷到國際市場。