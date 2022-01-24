四大公投去年底落幕，民進黨已著手展開公投「不同意票」宣傳的獎勵機制。民進黨今天表示，其中立委張廖萬堅、莊競程、賴品妤等人，為得票率進步選區，高嘉瑜、江永昌、楊曜則是維持平盤；劉櫂豪更是進步幅度甚高之選區。將待幕僚單位作業後向中常會報告後公布，並予以表揚。

民進黨在去年1218四大公投中大獲全勝。由於之前民進黨中央透過獎勵機制全台動員造勢，今天有媒體自行統計估算，在民進黨45位區域立委中，有37位立委符合獎勵資格，比例達8成2；部分立委因選區屬優勢區但被公投遭翻轉或劣勢選區劣勢擴大，未達獎勵條件。

對此，民進黨發言人周江杰表示，媒體報導的公投獎勵措施，並非民進黨正式公布內容，而是依據自己的方式計算各選區的公投成績，不一定和民進黨一致。其中媒體所報導「劣勢擴大區」的張廖萬堅、莊競程、賴品妤等人，實為得票率進步之選區，高嘉瑜、江永昌、楊曜則是維持平盤；而劉櫂豪更是進步幅度甚高之選區。

周江杰強調，公投說明會全黨上下皆將士用命，用行動深入基層為公投盡力。未來有關公投獎勵，中央黨部將待幕僚單位作業後向中常會報告後公布，並予以表揚。