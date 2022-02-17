桃園市中壢區9旬劉姓老婦人，17日上午趁著難得的好天氣，一個人獨自前往住家旁的公園散步，但疑似體力不支，加上失智症突然發作，癱坐在平鎮區榮興街的社區大樓前，所幸路過的員警發現，及時護送老婦人平安返家，這才結束虛驚。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，17日上午，90歲劉姓老婦人，趁著難得好天氣，杵著雨傘獨自外出散步活動筋骨，疑似體力不支，加上失智症突然發作，整個人累到癱坐在社區大樓前，不知所措。

北勢派出所巡佐黃禹中及警員林盈甄巡邏經過，發現老婦人神色有異，立即停下車輛上前關心，果然看見她臉色發白、四肢無力的癱坐在地，而且老婦人面對員警的詢問也無法清楚表達，員警見狀，只好將她帶回駐地安置，並提供熱食及飲水讓她補充體力。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老婦人的身分，心急如焚的兒子接獲通知匆忙趕到，看到母親平安無恙，總算放下心中大石，頻頻道謝並向警方表示，平常母親都有運動的習慣，因為最近濕冷的天氣讓母親一直悶在家裡，難得天氣放晴，所以沒帶證件就急著出門運動，沒想到體力不堪負荷，還好有警方熱心的協助，才能讓母親平安返家。