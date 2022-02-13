藝人陳映璇擔任「浪愛市集」公益天使代言，她表示，新北市流浪動物生命關懷協會是由一群熱血上班族的愛媽們組成，自主負起照顧浪浪的責任，實在非常辛苦，他們平日要照顧浪浪、到認養家庭訪視，每逢假日還要去市集辦理認養、義賣活動，幾乎沒有休息時間；這次她能擔任代言人比接戲還開心，可能自己也有養小狗，所以特別有感觸。

陳映璇感性地說，大家在街頭看到過無家可歸的小狗小貓，看到那些毛髮髒亂、沒有主人照顧的流浪貓狗時，是否會湧上一股衝動，想要用自己的愛心去救助牠們呢？最近看到經紀人好友陳孝志因為被詐騙ㄧ事心情受影響，還開玩笑叫他趕快領養狗或貓可以解憂愁，陳孝志則說比較想養獵犬把壞人咬住順便抓起來，因為狗狗是有靈性的，會分辨好人跟壞人。

陳映璇說愛護動物，讓人類不孤單，地球沒有了動物，就如藍天沒有了白雲，沒有動物，生命沒有了動力，因此她宣傳推廣關愛身邊流浪動物的理念，提倡伴侶動物主人行為自律，「動物是人類的朋友，請愛護牠吧！關愛生命，停止殺戮。」