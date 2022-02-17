愛騙集團稱呼王姓毒犯「老公」，以愛情騙術要求王男投資。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

王姓男子被查獲毒品，警方意外幫他阻詐。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警方破獲一件毒品案，在西港逮獲吸食海洛因的王姓男子，查看他手機有無毒品交易訊息時，意外發現他正遭網路女子施以愛情詐騙，王男已被騙1萬元，正欲再匯款28萬，遭警方識破攔阻，戳破愛情泡泡。

情人節剛過，56歲王男還沉浸在愛情圈套中，他長期吸食海洛因遭警暗中鎖定，16日被逮進警局，落網的他卻不時察看手機訊息，警方一度懷疑他的行為與毒品交易有關。

王男急著要求警方讓他先回覆手機內的訊息，警員一看對話，竟有暱稱「小紫」的貌美女子不斷以「老公」親密稱呼王男，鼓吹他匯款投資，本就手頭緊的王男信以為真，投入1萬元儲值，對方即謊稱已獲利「百萬」。

等到王男想提領獲利金額時，假扮的客服人員隨即百般推託，表示需先繳納稅金，再經身分核對及預約提款時間才能提領。

小紫在聊天中軟硬兼施，要王男設法籌出28萬款項，更一度撒嬌鬧脾氣，王男才會心急想回覆對方。警方一看即知是典型的愛情投資詐騙，幾番勸說，王男清醒這是愛情詐騙，他供稱「一開始也是半信半疑」，持續聊天是想更了解對方的用意。

警方表示，年後網路詐騙案件仍層出不窮，滲透各交友網站與通訊軟體，不少以投資為幌子施詐，呼籲民眾遇網友要求匯款或購買點數，先多方求證，才不會淪為詐騙集團的目標。

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