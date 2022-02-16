「刑警歌手」林慶宏演唱多首歌曲炒熱現場氣氛，並藉由猜燈謎有獎徵答方式，將「反毒、反詐騙」犯罪預防觀念深植民眾腦海中(警方提供／戴上容新北傳真)

清水巖祖師廟與淡水青商會於昨(15)日共同舉辦元宵燈謎晚會歡慶元宵節，現場除了廟方舉辦的猜燈謎贈獎活動外，淡水警分局犯罪宣導團與可愛的警察娃娃也受邀到場與民眾一起同樂，「刑警歌手」偵查佐林慶宏不僅演唱多首動人的歌曲炒熱氣氛，也藉機宣導反毒、反詐騙與現場民眾一同歡度元宵。

淡水清水巖祖師廟「元宵猜燈謎」活動去年因新冠疫情嚴峻而停辦，今年在民眾疫苗普遍施打及落實防疫措施下，再次於昨(15)日熱鬧舉辦，活動廣場前聚集了2、3百位鄉親熱情參與，淡水警分局犯罪宣導團獲邀同慶，「刑警歌手」林慶宏演唱多首歌曲炒熱現場氣氛，並藉由猜燈謎有獎徵答方式，將「反毒、反詐騙」犯罪預防觀念深植民眾腦海中，更提醒大家「元宵猜燈謎有獎品可拿，陌生電話猜猜我是誰卻會傷神又破財」，呼籲不要掉入詐騙的陷阱，現場在可愛的警察大頭娃娃發放犯罪預防宣導文宣，吸引大、小朋友爭先拍照熱鬧氣氛下，將活動high到最高點！

淡水警分局表示，藉由傳統節慶活動與民眾零距離的接觸，將犯罪預防觀念擴及給更多的人，期望降低被害機會、提高自我防衛能力，達預防犯罪的目的，同時也藉此提醒民眾疫情期間，遵守勤洗手、戴口罩及落實實聯制等防疫規定，保護大家的安全。