遠東集團HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY22日公布最新餐飲外送消費報告顯示，會訂購外送者已超過6成，其中成長幅度最大的是40歲以上的熟齡世代。

連兩年疫情催化餐飲消費型態變革，「餐飲外送」成為疫情時代的熱門消費選項。GO SURVEY調查報告發現，會訂購外送者超過6成，其中5成5民眾近一年曾使用過餐飲外送平台，平均每月訂購6.1次，平均每月花費1985元，更有高達93%者表示未來願意續訂。

GO SURVEY分析，20/30世代餐飲外送平台使用度(62-69%)及頻率皆高(6.8-7.4次)；40世代每月訂購金額高達2103)，其次為30及50歲以上的世代。續訂意願以40世代最高，願意嘗試全新餐飲消費方式則以年輕世代(20/30世代)明顯較高。

網路消費對現代人的生活不可或缺，網購電商和外送等服務也帶動快經濟的持續成長，透過調查也發現，消費者的需求心理也講求快，在網購及外送的服務發展日趨成熟穩定下，未來到貨速度及差異化商品/服務將成下一波需求差異化關鍵。

在餐飲外送服務未來仍持續發燒的趨勢下，GO SURVEY調查也發現，消費者會因省時、方便、在家享受美食提升再購意願，搭配多元結帳方式及免運，亦可有效培養黏著度。

至於外送平台未來商機，從調查中也發現，飯店美食、景點伴手禮店及米其林餐廳成未來外送期待首選。而世代也有願望清單的差異，20世代許願在外送平台購買服飾，男性及30世代對五金行外送列為願望清單選項；成熟世代明顯對於飯店美食、景點伴手禮更為期待。