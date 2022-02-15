《我和我的鋼四壁》四帥邱宇辰（左起）、涂善存、管麟、宋偉恩上《一袋女王》打戲，爆料互揭奇特人格。（衛視中文台提供）

衛視原創《我和我的鋼四壁》由涂善存、邱宇辰、宋偉恩及管麟主演，4帥日前特別上《一袋女王》宣傳，因戲結緣的他們戲裡戲外都展現深厚好感情和不為人知的一面，節目錄影時爭相發言互揭「瘡疤」；邱宇辰說宋偉恩是最後一個進劇組的人，戲剛開拍時為了跟他熟悉熱絡，主動說要開車載他去片場，還邀他一起玩手遊放鬆拍戲前的緊繃心情，沒想到宋偉恩接二連三用「需要多一點自己的空間」婉拒。

宋偉恩則解釋，手遊那次其實自己很想玩，但怕被說不專業，加上當天台詞落落長，很怕自己遊戲玩得太開心拍戲時反而忘詞，所以只能忍痛拒絕，後來兩人熟悉之後，他就常搭邱宇辰的車回台北，讓他很是感謝。

宋偉恩拍攝第一場戲時就是和邱宇辰對戲，大家都覺得他演得很好，邱宇辰也稱讚「我覺得很好啊」，沒想到對自己要求很高的宋偉恩竟焦慮脫口而出說：「不要開玩笑，我覺得還好。」他在節目中趕緊解釋說真的忘記自己有這麼回話了，因為當時劇組已經開拍好幾天，自己則是第一天入組，加上台詞裡有超長的專有名詞得死背下來，讓他很焦慮深怕大家以為他沒有做好功課就來拍戲。

宋偉恩也不忘爆料邱宇辰常常在走完戲正式開拍時，會突然即興表演增加動作，有一場戲原本宋偉恩是要很生氣的情緒，因為邱宇辰多加了一個跳到沙發上賣力抖動屁股的動作，讓他當場被逗到笑場。因邱宇辰把角色詮釋得太鮮活，加上又把屁股抖到一個極致，導演後來還多拍了幾次屁股動作的特寫，讓也是老戲精的曾國城評論說：「只能說宋偉恩太嫩」。

涂善存則說管麟給他的感覺就像是個「外星球的人」，就是有事找得到人，沒事就見不到他，管麟說自己是個會想很多的人，像出席聚會自己就會考慮，跟現場的人熟不熟，可以聊到哪些話題，自己會不會酒後聊錯話題，因為顧慮到這麼多，所以只有在好友面前才會「酒後失控」。涂善存笑說管麟沒事不喝酒，但只要「一喝就會開」，有次下戲大家聚會喝個小酒，管麟才喝一小口，就開始幫大家追酒，唸大家就為何不乾杯，邱宇辰笑管麟平常話少、慢熟，喝了酒之後完全變成另外一個人，講話不只超直接，還會嗆賭式拼酒。管麟解釋自己是喝開心之後也希望大家都開心，希望這個開心的感覺可以延續久一點。

邱宇辰則笑說涂善存人太好，讓他們備感壓力。原來在拍戲現場，小童星難免有點小調皮，當其他三個人早都已經慢慢失去耐性時，唯有涂善存仍然發自內心，好好跟小孩溝通，他說：「多少會有一點生氣的念頭，但他畢竟是個小孩。」涂善存也說出更感人的片場故事，原來有一場戲小童星需要泡冷水，爸爸在旁邊幫忙潑一點冷水讓他適應並鼓勵他「亮亮，不要怕冷！加油！」爸爸一回去，小童星反而很堅強說「不冷了」，其實是假裝不冷了，真的是非常勇敢的一個小孩。涂善存話一說完，立刻就被一旁邱宇辰吐槽：「你看他講這樣，我們超有罪惡感的吧！」惹得現場大笑。

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