iPhone至今仍是最受歡迎的智慧型手機，每年新機推出總是熱銷一空。一名網友買了最新的13代，幫愛機找手機殼，卻錯拿成13Pro的，沒想到店員當場大聲提醒，吐出6字，讓他玻璃心碎滿地。

男網友在臉書《爆怨公社》PO文表示，要幫iPhone 13買手機殼，結果因為店家放錯牌子，自己拿成13Pro的殼，沒想到店員看到後，立刻大聲提醒他「先生你拿錯了，那是Pro的」，之後更補一句「你的只是13」。

原PO表示，聽到店員這句「你的只是13」，讓他玻璃心簡直碎滿地：「對，我用13，我全家都是13」，直言店員若沒有加上「只」這個字，他還沒啥感覺，但多了「只」之後真的差很多。

網友看到也紛紛留言：「還在用6的我是否該切腹了」、「這就是所謂的殺傷性不大，污辱性極強」、「是果粉就該上Pro Max」、「信仰不夠，請充值」、「買到13了還有啥好玻璃心的XD」、「我要是你就回嗆『你只是店員』了」、「只有我懷疑店員偷開車嗎」、「照這麼說，12以下都該面壁了」、「你確定他是在說型號不是說你的尺寸嗎」、「懷疑你買的是套套不是殼殼」。