日前有網友於網路論壇Dcard貼出一段IG限時動態的影片，影片中身著50嵐制服的男子將髒鞋丟入廚房鍋子內，引起網友熱議。（擷取自Dcard）

日前有網友於網路論壇Dcard貼出一段IG限時動態的影片，影片中身著50嵐制服的男子將髒鞋丟入廚房鍋子內，引起網友熱議，飲料業者澄清，影片中的鍋子為報廢桶子、夾子，並不會直接用於煮食材。經查證該連鎖店位於雲林虎尾，雲林縣衛生局已前往稽查糾正，並未開罰;而總公司針對該分店店員的衛生觀感不佳的爭議，表示已通知惡作劇煮鞋的兩名員工遭到開除，並即刻停業該門市，進行環境清潔、汰換五金鍋具。

一名網友匿名於Dcard發布一則貼文，並附上44秒出自於某人IG限時動態，影片中身穿飲料店制服的男子，抱怨有許多茶葉要倒，而另一名男子則在疑似店裡備料區，將髒兮兮的球鞋泡進一桶充滿泡泡的大鐵鍋，並用長鐵夾把球鞋往水裡壓，該影片引發爭議。

7日雲林縣衛生局已前往稽查糾正，該影片是員工在關店前拿報廢的桶子跟夾子洗布鞋，經查察該店煮茶葉與煮珍珠是用不同的鍋具，但也要求業者加強容器具管理的教育訓練，不要再出現惡作劇行為造成消費者觀感不佳的問題，並未查獲違規、開罰;而50嵐總公司回應表示，「近日於Dcard社群平台上匿名發布員工嬉鬧影片，經中區總部查核為該區管轄之加盟主店員個人行為，因個人情緒於營業場所做出不當嬉鬧行為，已經造成商譽的損害，已通知潘姓與林姓員工，兩名員工立即離職；同時該門市即刻停業，進行環境清潔消毒及汰換五金鍋具，即日起進行全體員工教育訓練至完成改善後始得復業，對社會大眾造成觀感不佳，深表遺憾。」