總部位於深圳的新茶飲連鎖店－喜茶傳出進行大規模裁員，涉及30％員工，有部門被全裁。對此，喜茶方面回應稱，相關傳聞皆為不實資訊，公司不存在所謂大裁員的情況，年前少量的人員調整為基於年終考核的正常人員調整和優化。

據新浪財經報導，喜茶內部正在實施裁員。經與多位喜茶員工確認，內部年前已啟動裁員，年後還會再裁一部分，總體涉及30％員工。有員工稱全體員工無年終獎，另有說法稱延期發放。

報導指出，喜茶資訊安全部門全部裁掉，門店拓展部門被裁50％。內部分析認為，喜茶的發展已經觸達瓶頸期，門店部門不再重要。被裁的員工將得到正常N＋1補償，也可以選擇內部調動去其他部門，比如技術崗轉業務崗等。

報導指出，針對此輪裁員的原因，員工們眾說紛紜。比較普遍的一種看法是，喜茶近一年業績不佳，雖然賺錢但是淨利潤負增長。「現在大家的狀態就是躺平狀態，爭取被裁員」，多位喜茶員工直言道。