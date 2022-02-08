台灣各地近來出現多起有感地震，讓民眾驚恐不已，宜蘭海域昨（7日）發生規模5.5地震，再度讓遇到地震就會失控的謝忻恐慌不已，當下正在美髮店的她，還因此驚動到其他客人，事後也發文向所有人道歉。

謝忻在Instagram限動透露去美髮店染新髮色，還開心表示要去染「帶財的顏色」，沒想到才剛染完就發生地震，讓她當下驚恐不已，更一度情緒失控抱著頭蹲在地上，還差點嚇到要躲在櫃檯下，即便整間店的美髮師都急忙安撫她沒有搖晃，但她仍不斷直呼「明明就有」，尖叫聲還因此驚動到店內所有人，讓她事後連忙為自己的脫序行為道歉。

謝忻染髮遇地震直接在店內抱頭尖叫。（xiexin1127 IG）

2020年12月10日發生芮氏規模6.7地震，當時造成全台狂晃，謝忻就在臉書有感而發寫下：「人生好難⋯錢好難賺。我真的好怕地震，希望大家一切平安」，還曝光自己躲在桌下狼狽痛哭的21秒影片，只見她口中不斷念著「地震好可怕」，似乎受到不小驚嚇，不過卻有網友發現疑似走光露點，要求她趕緊將影片下架。

謝忻昔日遇地震崩潰的影片被網友發現疑似露點走光。(謝忻臉書)

事後謝忻強調上傳的影片是一部「具有教育意義的防災影片」，不過對於走光露點一事，她再度澄清：「我真的沒有露點，我的衣服很安全好嗎？」對於趴地影片引來很多網友轉發，她則無奈表示：「你們不要這樣，那麼多人分享，前面我的影片拍得要死要活的，才60幾人分享，到底發生什麼事」。