謝忻去年走出不倫戀陰霾，大方認戀圈外男友，去年底她的萬年緋聞男友王少偉終於傳出有新歡，對象是有「最美博士」封號的許藍方，謝忻為此自嘲哭了3天3夜。近日她受訪更自曝過年期間不僅沒帶男友回家給爸媽看，更和王少偉私約喝咖啡，還收了男方準備的紅包，令外界好奇兩人真實關係，謝忻則強調當天完全是為了紅包才與王少偉見面，撇外界曖昧猜想。

謝忻去年認了有穩定交往對象，男友是圈外人，年紀比她大，也見過對方父母，至於是否打算結婚？謝忻坦言目前還沒考慮到，現在只想快樂交往。去年底王少偉被拍到和「最美性學博士」許藍方過從甚密，兩人還被拍到一同回家，對此，謝忻第一時間稱會祝福兩人，更認證許藍方的確是「王少偉喜歡的菜」。

謝忻先前認證許藍方是王少偉的理想類型。（圖／翻攝自謝忻、許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

謝忻後來在直播中打趣說聽到王少偉和許藍方密戀後，自己痛哭了3天3夜，平時她就像是王少偉的工具人，不僅送王少偉上下班，某次爬山後還曾拖著疲憊的身體去給他送彰化名產，讓謝忻直言像是被背叛，說：「我到底算什麼！ 我就是Uber＋ubereats！」，最後還放話要王少偉短期別跟她聯繫，「然後短期之內不要聯絡，應該說是長期」，笑翻網友。

據《三立新聞網》報導，謝忻受訪透露今年過年沒帶男友回老家見父母，自稱感情狀態順其自然，「爸媽也不會急」，先前她自曝私約王少偉，她表示當天就是去幫外甥女拿王少偉準備的大紅包，至於是否有順便關心對方和許藍方發展近況，謝忻稱沒有，「我純粹為了紅包跟他喝咖啡，哈哈哈！」而關於王少偉所包的紅包金額，謝忻賣關子說：「以小朋友來講算是很大包啦，而且我們家小朋友才8歲。」