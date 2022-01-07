女星謝忻和阿翔的不倫戀風波爆發後沉寂一段時間，近年她不只尋求事業上的突破，熱愛運動的她也積極健身，更時常在IG上曬出姣好身材，逐漸重振演藝事業，卻仍有網友會酸她是「小三」，日前她在胡瓜的貼文下留言，再度受到酸民攻擊也不客氣反擊。

日前謝忻和網友在胡瓜的貼文下方吵成一團，一名網友先是狠酸謝忻：「小三」，謝忻立刻回擊，「你怎麼知道我們家小朋友是小學三年級！好神喔！我的天啊～（用力拍手）」，接著又再度留言表示，「你一定是真的愛我。才會緊咬著我不放。謝謝你，我的真愛。」

謝忻不客氣回嗆酸民。(圖/翻攝自胡瓜臉書)

兩人激烈互動也引來粉絲為謝忻說話，「我知道你也很相（想）當阿翔的小三，但是你的顏質（值）」，讓網友忍不住又懟回去，「我知道你也很相（想）當謝忻的小王」，謝忻也酸道：「阿（啊）都不敢放自己的照片的人，大概是不敢面對自己吧！也就不要多計較了啦！」整個留言區火藥味濃濃。

事實上，謝忻2019年被抓包和「浩角翔起」的阿翔搞婚外情，形象一落千丈，她揮別低潮後積極拚復出，跌到谷底的事業如今也有了起色，通告、業配慢慢變多，去年3月也鬆口有個穩定交往的圈外男友，對方大她6歲，如今愛情、事業兩得意，工作上甚至還有了更多發展，順利化危機為轉機。