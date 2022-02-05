來自烏克蘭的美女「林佳娜」（Tatiana Lin）近日收到不少粉絲關心她的家鄉情況，她上(1)月29日在YouTube頻道大談對「俄烏局勢」的看法，還有自身在異鄉台灣遭遇到俄羅斯人無理對待的經驗。林佳娜經常分享趣味日常，昨(4)日她PO出影片示範「網美泡湯」與「自己泡湯」的反差萌，被粉絲稱讚「都很可愛」；佳娜今(5)日則貼出她「餵食乳牛」的影片，不料鮮美草料「撩」不動竟遭「醜拒」，笑翻網友。

林佳娜昨(4)日她PO出影片示範「網美泡湯」與「自己泡湯」的反差，影片中她一邊示範一邊旁白解說，一般「網美泡湯」通常裸體背對鏡頭，拿起水杓將溫泉水從頭淋下，撥弄頭髮然後回頭望向鏡頭，還不忘一邊撫摸自己剛被淋過的手臂，眼神放電性感讓觀眾們離不開視線。

然後切換成「我」（自己泡湯），只見佳娜把頭髮全撥在前面，有如電影《七夜怪談》中的「貞子」髮型，並拿水杓連續沖水洗頭狀似粗魯，然後雙手一撥，露出古靈精怪的吐舌頭表情，與「網美泡湯」比較的反差萌相當搞笑。她寫道：「你屬於哪一種人？跟我一樣的舉手」。

網友被逗樂回覆：「妳好可愛」、「網美不會弄濕自己的頭髮啦（佳娜：我不夠了解她們）」、「我們之前一起泡過 我覺得妳比較像第一種啊(笑)（但第二種也很可愛）」、「佳娜泡溫泉不能沖頭哦，還好這是台灣不是日本」、「好有趣的影片」、「第二種~哈!」、「我是想要幫妳拍」、「哈哈哈～ 自然最美」、「美美的小女孩」、「整湯變香」、「佳娜好辣，又可以很可愛」，一天時間吸引2.4萬人點讚。

佳娜今(5)日則貼出她「餵食乳牛」的影片，只見她綁起一髻包包頭，身穿高領長袖棗紅毛衫，外搭白底黑點格紋洋裝，看起來有點農村風格的休閒打扮，不料手中鮮美草料竟「撩」不動乳牛，自己的「餵食秀」遭到牛牛「醜拒」，反觀別隻牛都乖乖吃別人餵的草；她寫道：「這隻牛到底懂不懂尊重！(笑)我已經給你面子喝你的牛奶，你為什麼不能吃我喂你的草！」；網友笑翻回說：「公牛才會吃妳的草」、「因為牛年過去了？」，畫面趣味滿點。