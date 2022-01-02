40歲女星謝忻歷經感情風波後，雖沈寂一段時間，但仍在社群分享生活累積能量，逐漸重振演藝事業，近日有感表示「世上只有他們不會騙你」，引起粉絲熱議。

謝忻在跨年夜這天，於IG發出限時動態，表示世界上只有他們不會騙人，這2件事，第一是數學，因為「不會就是不會」，第二則是身體，「不練就是會胖。」，似乎也是謝忻長期以來維持運動習慣原因，怕身體一鬆懈肌肉的訓練又要重新來過。

對此，謝忻的好身材也能從她IG洩出端倪，日前PO出Cosplay蜘蛛人，緊身服裝讓她展現零贅肉好身材，平時的健身照或是往海邊浮潛穿著比基尼更是火辣，每次PO都引起粉絲留言。

謝忻目前只想全力衝事業。（圖/謝忻IG限動）

此外，迎來全新一年之際，謝忻看到星座專家唐綺陽講解2022上半年星座運勢，對於射手座的註解為「你儂我儂」、「感情不來則已，一來黏死你」，令謝忻忍不住抱怨，「可不可以換成工作炸裂？」，似乎對於愛情這件事也不急了，表明了目前只想繼續衝刺事業。