女星謝忻近年不只尋求事業上的突破，熱愛運動的她，也積極健身，並練出一身好體態，越來越美的謝忻，昨（25）則在IG曬出身穿兩截式紅色洋裝的森林美照，她不只露出小蠻腰，背後大挖洞設計還讓美背全都露，謝忻美照狂噴仙氣，不過就有網留言勸她：「在山裡別這樣穿，會招致不好的東西上身」，對此，謝忻也展現高EQ回應。

照片中，謝忻頂著亮粉色氣質辮子頭、身穿兩截式紅色洋裝，絕美現身宜蘭知名的野溪溫泉，謝忻隱約露出小蠻腰，轉身還豪開深V，白嫩美背和背肌全都露，纖細身材相當不科學，謝忻還直呼是「山林間的紅衣小女孩style」，網友也紛紛讚：「好喜氣喔」、「女人的美來自於她的自信，真的很漂亮！」、「仙女」。

不過有網友則勸謝忻：「在山裡別這樣穿，會招致不好的東西上身」，對此，謝忻則高EQ說：「世界上最可怕的是人心」，還有人留言：「如果是我看到了，絕對要先扔塊石頭，看能不能砸到她，能砸到就表明不是女鬼」，還釣出謝忻直呼：「...會痛」，回應相當幽默。

謝忻除了主持、接通告，她也把事業延伸到直播、接業配。（圖／本報系資料照片）

謝忻除了主持工作和勤接通告外，她也把工作觸角延伸到直播、接業配，事業忙碌又充實，積極經營社群媒體的謝忻，也樂於在網上分享生活大小事，熱愛運動的她，上健身房、爬山、下海等樣樣來，謝忻每回曬出美照都會讓粉絲驚豔。