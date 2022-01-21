新春即將到來，2022年春節連假，農委會林務局森林育樂場域推出多樣活動，搭配免費接駁車與電子門票全票買一送一優惠，要讓大家玩得盡興，還特別依4種血型的人格特質，推出最速配的園區攻略，讓大家在新的一年生龍活虎，如虎添翼，健康事業都如意。

A型人：放下壓力 療癒身心。林務局指出，研究顯示，在森林裡活動可有效減緩憂慮，降低血壓與提升免疫力，內洞、滿月圓、奧萬大與雙流國家森林遊樂區擁有瀑布與豐富的陰離子，非常適合平時緊張忙碌的A型人前往紓壓。

而太平山國家森林遊樂區內有「美人湯」鳩之澤溫泉，再往山裡走，還能前往有著寂靜山徑之稱的翠峰湖環山步道，也是紓壓療癒身心的好地方，歡迎溫柔體貼、充滿責任感，也因此容易積累壓力的A型朋友，利用假期前往放鬆自己緊繃的心靈。

B型人：揮灑熱情 探索世界。林務局指出，阿里山國家森林遊樂區姊妹潭周邊新設了六座林業文化裝置藝術，透過獨一無二的手作林業職人雕塑，詮釋木材生產的流程，可以邊走邊吸收知識與美感；而位於台中市的東勢林業文化園區，年初二起「樹立未來．與森林共Wood」特展也開放參觀，展場透過有趣的數位裝置讓大家體驗木工、認識森林生態系多元服務價值。

O型人：結伴同行 共譜回憶。林務局指出，位於花蓮的大農大富平地森林園區，春節期間適逢油菜花季，大片金黃美景，相當適合全家大小或三五好友一同徜徉花海，在藍天與縱谷大地間騎腳踏車、漫步，年初三上午還有音樂市集，不但可以欣賞音樂演出，還有在地農特產品好物可以購買回家，最適合隨和又愛熱鬧的O型人了。

林務局指出，園區附近的池南國家森林遊樂區初一到初五也推出特別活動，只要在服務台隨機抽取任務，於園區完成任務後至臉書打卡按讚，就能獲得手繪風明信片及1次抽獎機會再抽好禮，歡迎外向的O型朋友揪團去走走，與家人朋友共譜愉快的春天回憶。

AB型人：神秘森林 探索搜奇。林務局指出，一般野外活動可能讓AB型的朋友們興趣缺缺，但森林可不只是一群樹長在一起而已，有太多值得探索的故事和奇景。墾丁國家森林遊樂區擁有數層樓高的棲猿崖、國寶級的銀葉板根與全台最大石灰岩洞等都是國內少有的景觀，2022年5月31日前在園區花榭還有「稀有瀕危植物的庇護所-方舟中方舟展」，展示多達50種以上南部地區原生保育植物；此外，知本國家森林遊樂區壯觀的千根榕及百年酸藤，也是難得一見的森林景觀，適合觀察力敏銳、想像力豐富的AB型朋友，看見別人難以發覺的森林奇幻之境。

林務局也特別提醒，「除夕」當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；觀霧與八仙山國家森林遊樂區休園但住宿山莊仍開放入住，其餘場域則休園1天。

林務局表示，除夕當晚仍有許多工作人員於場域服勤，如全年無休，24小時營業的阿里山國家森林遊樂區服務人員、阿里山林業鐵路列車司機、道班工與站務人員、檜谷山莊服務人員，以及其他國家森林遊樂區留守人員等，在除夕夜大家與家人團聚時，他們仍在場域內堅守崗位，為提供遊客安全優質的森林遊憩環境。