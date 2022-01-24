由於最近在桃園與高雄地區都傳出新冠疫情，T1聯盟官方在24日宣布，將把1月29日、2月5日與2月6日3個桃園雲豹主場賽事，延期到4月29日到5月1日期間進行，至於本周五與周日兩場在高雄巨蛋進行的高雄海神主場賽事，也將要改採閉門方式進行，就是希望降低染役風險。

以下是T1聯盟公告內容，「考量全台新冠肺炎疫情日漸升溫，為了減低染疫風險，台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹及高雄全家海神主場賽事將做調整。針對1月29日G35台灣啤酒英熊VS桃園雲豹以及2月5日G38高雄全家海神VS桃園雲豹、2月6日G39台中葳格太陽VS桃園雲豹兩場春節大戰都將延賽，預計延至4月29日至5月1日在桃園雲豹主場展開三連戰，分別迎戰台中葳格太陽、台灣啤酒英熊、高雄全家海神，相關票務事宜請詳見桃園雲豹官方IG及臉書粉專。

另因高雄也出現疫情，為降低疫情擴散可能，經海神球團和聯盟討論後決議1月28日G33台中葳格太陽VS高雄全家海神、1月30日G37台灣啤酒英熊VS高雄全家海神的兩場海神主場改採閉門比賽，不開放球迷進場，相關票務事宜請詳見高雄全家海神的官方IG及臉書粉專。」