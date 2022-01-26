產險單一保費防疫險賣到翻，壽險也跟進。富邦人壽26日主打無論性別、年齡，一年保費一律999元的一年期健康險，訴求三大保障，一是接種新冠肺炎疫苗後不良反應住院及重症風險、二是打疫苗後半年內還確診住院及肺部纖維化的風險、三是因法定傳染病身故的風險，最高可給付72萬元。

富壽引述衛福部統計，國內新冠肺炎疫苗接種後不良事件通報件數，已超過3.2萬件，為協助保戶安心接種疫苗，推出「享安打」一年期健康險，強調保障接種疫苗後不良反應、接種後仍確診及法定傳染病身故等2+1三重保障，除針對疫苗接種不良事件提供日額型住院診療補償，還有涵蓋急性心肌梗塞(重度)或腦中風後障礙(重度)等特定副作用的補償及身故關懷保險金，另外施打疫苗後180天內如果確診住院、肺部纖維化，保單亦將啟動理賠。

富邦人壽強調其「享安打」不分性別、年齡單一費率，均為年繳保費新台幣999元，換算下來每日不到3元；且投保年齡橫跨3至75歲，協助符合接種資格民眾，轉嫁不同年紀對疫苗反應不良的風險機率；此外，保單沒有等待期，投保後立即享有保障，富壽強調希望在低保費負擔前提下，提供保戶更多的保障。

這張保單也鼓勵全家一起投保，富壽舉例，50歲父親投保「享安打」，與17歲就學的小孩保費相同，施打疫苗當日起28天內發生疫苗接種不良事件必須住院診療，每日將有2千元住院醫療日額補償保險金，最高給付60天，且若接種後不幸罹患急性心肌梗塞(重度)，將再提供一筆特定副作用補償保險金15萬元。

若接種後180天內確診新冠肺炎住院，住院醫療日額補償保險金每日2千元，最高也是60天，經診斷因罹患新冠肺炎導致肺部纖維化，另有特定併發症補償保險金3萬元；且無論因疫苗接種後28日內因接種不良事件身故、或因法定傳染病而身故者，都有身故關懷保險金30萬元，要特別提醒的是，此商品每一被保險人限投保一件。