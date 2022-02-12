臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

繼11日晚間8點51分規模4.7地震後，今凌晨12點43分台灣東部海域再度發生規模5.6地震，全台都有感，最大震度位在宜蘭、花蓮3級，雙北、新竹2級。但大批網友痛批沒收到國家級警報，大罵「蛋沒了警報也沒了」、「政府各單位是還在放年假嗎？」

根據氣象局資料顯示，此次地震規模5.6，震央位於花蓮縣府東方70.3公里的海面上，深度僅22.8公里，最大震度宜蘭、花蓮3級，台東、雙北、新竹縣市、雲林、彰化、嘉義、2級；台南、高雄、屏東甚至澎湖也都為1級有感。

不少網友都在睡夢中被驚醒，紛紛湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「有夠恐怖的」、「嚇死人了」、「台北也太大」、「彰化超有感」、「搖到現在還沒停」、「睡到一半被搖起來上廁所」、「超過10秒了」。

值得注意的是，留言網友中有許多人不滿沒收到國家級警報：「又沒有收到國家警報！」「很晃，但是國家級警報沒來」、「沒收到國家警報……」「政府各單位是還在放年假嗎？」「有的單位都在放假沒發警報⋯⋯」「我們政府在睡覺嗎，蛋沒了警報也沒了」、「最近地震手機都不響」。

根據中央氣象局作業標準，當地震發生時，若預估該地區震度達4級以上，才會發布「國家級警報」。許多網友抱怨成了邊緣人，其實與自己所在的區域未達4級有關。