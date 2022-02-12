向來直率敢言的女星王思佳，之前才因「綠茶婊」、「小三」話題，和女星賴薇如隔空交戰，現她又遭爆用假貨，讓她氣得開直播，直接call out給櫃姐，還原購物過程，更意外曝光她VIP身分。

王思佳11日在IG開直播，表示有人跟媒體檢舉她戴假貨，指出她戴得名牌漁夫帽，品牌Logo位置和縫線與正品不同，直言她戴得是山寨品，讓她氣到直接亮出在百貨公司購物的發票明細。

她表示自己買的並非大人款，而是小孩的最大尺寸，而她當天不僅購買帽子，還有共7150元的嬰兒襪和原價89480元的嬰兒推車，此外，她為了註明自己真的有消費，還在直播中call out給櫃姐，櫃姐不僅證實她當天有到櫃上消費，還曝光她VIP身分，3樣商品打折後共80108元。

而王思佳也認為是最近的風波，讓她遭到有心人士抹黑，幸好她有留下發票明細，痛批「搞不好就是綠茶爆（料）的」、「世界上少了綠茶，我們的世界會更美好」，甚至氣炸嗆她用假貨的人，「是你們眼界太小，應該多出來走走看看外面的世界」、「什麼東西都是真的，只有你是假的」。