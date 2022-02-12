近年新冠肺炎疫情肆虐，人人出門必備口罩成了常態，也成了生活中不可或缺之物，台灣常見有人不戴口罩便會有路人出聲提醒，尤其在室內不聽勸導者還有可能挨罰。而香港女星、「亞視一姐」薛影儀最近則因不戴口罩上了新聞，原來是鄰居不滿她長期不配合戴口罩，便在家附近追逐反拍她一路進了電梯，影片曝光掀起許多討論。

37歲薛影儀從小就想要出道當藝人，去年她參加TVB的藝員訓練班，但首輪面試就被淘汰，後來她將目標放在選美，因發現亞洲小姐選拔年齡不設限便決定參加，參與後在比基尼橋段因身材圓潤影發話題，雖然最終落選，但仍獲得努力大獎，去年7月如願獲得亞視認同簽約2年。

薛影儀遭路人追進電梯畫面曝光。（圖／翻攝自 Youtube）

由於新冠肺炎在全球蔓延，香港也要求在公眾場合須配戴口罩，薛影儀出道後被挖出素人時期曾在餐廳工作，因拒戴口罩被解雇，她走紅後更被許多民眾野生捕獲私下相當不喜歡戴口罩，甚至戴了卻將口罩拉到下巴，引發網友批評沒公德心，並要求電視台管好旗下藝人落實防疫規範。

據《東網》報導，因不戴口罩的形象惹來鄰居怨言，日前網上流傳一段薛影儀在路上被網友認出追罵約3分鐘的片段，可見薛影儀被追到電梯後一度用手壓著口罩遮住口鼻，接著伸腳踹偷拍她的網友，引發激烈衝突，據知這段影片是去年9月拍攝，事發後警方曾到場關切，對此，薛影儀回應確實有此事，指當時疫情沒那麼嚴重，而她正急忙回家，又曝偷拍者平時常跟蹤她，她情急之下才攻擊對方，並澄清目前網上有許多不實謠言，對她相當不公平。

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