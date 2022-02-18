彰化縣埔鹽鄉順澤宮的進香宮廟帽引發流行，有眼尖網友發現網拍平台持續有賣家販售，甚至漫天喊價到逾8000元天價，廟方獲悉後，懷疑是仿冒假貨，緊急在臉書貼文公告，呼籲勿假捐帽、真轉賣牟利，也不排除和律師研議提告。

順澤宮宮帽因被挪威鐵人三項金牌選手伊登（Gustav Iden），戴著參賽且6度奪冠，數度躍上國際體育賽事版面，而聲名大噪；許多民眾、三鐵迷紛紛跟風掀起宮廟帽流行熱潮，一度一帽難求。

彰化埔鹽順澤宮粉專發出聲明，呼籲各界勿買賣宮帽，單純的神明祈福帽，不應藉捐帽之名，轉賣謀利，失去取帽初衷。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

不少網友發現蝦皮等網拍平台，有賣家出售，價格從一頂300元甚至8千多元天價都有，還有賣家累計已售出500多頂，業績驚人，也引發議論；順澤宮得知此事後，18日一早就在官方臉書粉絲專頁貼出聲明公告，強調「見網購本宮宮帽，實屬不該，再次聲明，本宮宮帽屬神明祈福物，請勿藉『捐帽』之名 轉賣謀利。

彰化埔鹽順澤宮宮帽近年十分轟動搶手，掀起一陣跟風戴宮帽熱潮，意外在網路上引發轉賣牟利現象。（摘自網路／謝瓊雲彰化傳真）

埔鹽順澤宮總幹事陳守欽指出，順澤宮神奇宮帽造成轟動，也讓世界看見埔鹽、看見順澤宮，因此自2019年以來，一直都有相關的取帽規定，只要信眾們前來參拜，每次都能依相關規定免費獲贈一頂。

他強調，宮帽最搶手期間就不斷傳出遭人上網拍賣、高價轉手獲利，若有同一賣家能陸續銷售500多頂，來源是否真的取自順澤宮，就很有疑慮，懷疑是否有人私下印製，對此侵權且私自轉賣牟利行為，廟方保留法律追訴權，將再和律師討論，不排除提告。

他也呼籲，「人有善願、天必從之」，請諸善信大德，勿在網路或其他各種管道，以金錢買賣本宮宮帽，否則就失去當初取帽的初衷。