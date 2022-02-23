隨著生殖技術越來越進步，「凍卵」蔚為風氣，不管目前有沒有想生小孩，這都成為一個「生育保險」的選項。周宗翰中醫師解釋卵子數量先天已注定！數量會隨著年齡增長而漸漸減少，所以為了將來孕育生命的需求，保存品質優良的卵子反倒是重要課題，30~35 歲，短期內沒有生育計劃者，就可以提早規劃凍卵，然而超過39~40歲凍卵效益大幅降低。因此越早凍卵，卵子品質越好，日後成功機率也會越高

●凍卵SOP 刺激排卵成熟後取出冷凍

很多人好奇凍卵如何進行？首先經由婦產科醫師評估問診，透過抽血及陰道超音波檢查，了解卵巢功能，便開始擬定凍卵計畫，一開始使用排卵針或排卵藥刺激排卵，讓多一點卵子於體內長大成熟，並透過超音波及抽血觀察卵泡是否成熟，當卵泡成熟後進行取卵手術，通常輔以靜脈注射進行全身麻醉，經由陰道超音波輔助，使用取卵針穿刺過陰道壁，抽取卵巢內的濾泡液進行取卵。取出的卵子放置集卵管中，再放入-196°C低溫液態氮急速冷凍就完成凍卵的程序了。

●凍卵不等於無限延長懷孕時間 45歲子宮老化前成功機率高

卵子冷凍可長達10～15年，但是並非冷凍後就可以無限延長懷孕時間，因為子宮老化也是不孕的另一個主因，最好在45歲前解凍將形成的胚胎放回子宮，才比較有成功的生育機會。所以在凍卵前好好養卵、增強卵子品質，中醫師在此時便可以提前介入，周宗翰中醫師公開凍卵前如何習食護卵養子宮七大心法，將有助於姊妹們養出好卵與好氣色。

1.養成跑步與游泳的習慣

運動不僅有益身心，對子宮也有很多益處，是鍛鍊子宮的最有效運動方式，游泳以蛙式效果最佳。每週游泳2小時與跑步每天半小時便能增強子宮與卵巢的活力

2.早睡早起

充足睡眠養子宮，若長期睡眠不足，容易造成腦細胞堆積廢物而干擾「下視丘—腦下垂體—卵巢—子宮」生殖軸線的回饋平衡，造成荷爾蒙失衡，子宮提早衰退，卵子品質提早老化。影響之大，不可小覷；睡覺前1個小時放下3C產品和手機、早睡、睡飽、睡好是女性健康的不敗根基！

3.避免久坐

久坐是骨盆循環差的主因，在辦公室坐超過6小時的上班族女性，由於久坐缺乏運動，加上持續放送的冷氣很容易有氣血循環障礙，造成子宮與卵巢調節失常。建議提醒自己每工作1小時，就站起來走動5分鐘，改善因久坐導致的氣滯血瘀。

4.正確避孕

避孕的觀念是適婚期女性的重要須知，由於人工流產對子宮與卵巢的危害性非常大，此外如果是非計畫性的意外懷孕，子宮也可能因未做好準備而在產前產後發生各種問題，反復多次人工流產也很容易造成宮腔感染、子宮頸或子宮腔粘連，這些都是導致以後繼發性不孕的原因，所以避孕是育齡期女性一個很重要的課題。

建議使用保險套避孕，如果婦女性生活放縱，或未成年便開始性生活，容易引起陰道發炎以及婦科感染，導致子宮頸糜爛以及子宮頸癌等疾病，保險套一方面可做為避孕，也可作為第一層保護。

5.調卵護子宮最重要的是營養，建議多搭配魚類

多吃魚的女人美到老，深海魚類中含大量Omega-3脂肪酸，具有穩定子宮內膜的功能，Omega-3脂肪酸也有助於人體低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）的降低，使女性的血管通透性增加，也有助於增加卵巢功能改善卵子品質。

6.多吃暖身食物

食用可以讓身體溫暖起來的食物，可以改善寒性體質，提升助孕力。常見的食物有牛肉、生薑、肉桂、芝麻、菠菜魚等含有豐富維生素。從中醫觀點來看，薑、羊肉、韭菜、核桃、桂圓、紅棗等食材的屬性溫熱，也是調理宮寒的不錯選擇。可取薑、紅棗和黑糖煮成「黑糖薑棗茶」，一般正常體質的女性，日飲1杯當作保健；體質偏寒者，每天可增量1至2杯，持續1個月，可有效改善氣血循環，祛除體內寒氣，改善寒性體質，進而增加受孕機率。

7.經期分階段食療

月經前、中、後三時期，若攝取適合當時身體狀態之飲食，可調節女性生理心理上種種不均，也是使皮膚細嫩油滑的美容良機。月經前煩躁不安、便秘、腰痛者，宜攝食促進腸蠕動及代謝之物，如煮熟的青菜、豆腐等以調節身體之不均狀態。

月經來潮中，為促進子宮收縮，可攝食動物肝臟等，以維持體內熱量，此時油性食物及生冷食物皆不宜多吃，經期第一二天可以吃生薑炒雞肝或豬肝，多服用補血的食品促進月經來得更乾淨些。

月經後容易眩暈者可在經行時攝取薑、蔥、蒜等，在經後宜多吃魚類、多筋的肉類及豬牛肚等，以補充蛋白質，增強食慾，恢復體力，調節卵巢功能。