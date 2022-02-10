市長黃偉哲今天視查三井OUTLET PARK台南店就交通疏運計畫、行人動線引導等規畫。(曹婷婷攝)

三井OUTLET PARK台南店將於2月25日開幕，鑒於屆時將湧現人潮車潮，台南市長黃偉哲今天專程前往視察，了解交通疏運計畫、行人動線引導及公共運輸等規畫，他說，南市府預先做好準備，試營運後，一定要把交通維持要做好，帶來繁榮也要帶來秩序。

黃偉哲今天也趁著視察三井OUTLET PARK台南店，宣布台南購物節發票登錄金額已突破100億元的消息，他說，截至2月9日晚間12點，消費登錄金額已經達到101億了，隨著活動進入倒數階段，之前沒有中獎的序號都可再參加最後一次抽獎，最大獎2間輕豪宅將於3月12日在三井OUTLET PARK台南店抽出。

由於目前全台仍持續有本土確診病例的疫情，黃偉哲說，因應開幕後可能帶來的人潮，防疫工作也一定要做好，實聯制做得愈細愈好，最好是分每個樓層每個店面都能落實實聯制，分得愈細、匡列的人就愈有限，他說，相關防疫措施一定要做好，如果有沒有做好、人流沒有管制好的話，造成混亂造成壅塞，該依法採取的動作，絕對會依法到位。

黃偉哲也說，可以預期三井OUTLET PARK開幕將吸引大量人潮湧入歸仁沙崙，停車方面共有6500個汽車停車格、1700個機車停車格，另，市府已協調台鐵及客運業者調整班距並增加班次，民眾可搭乘包括台鐵沙崙線、公車紅3、紅14、綠16及高鐵快捷線前往。其中，高鐵快捷公車(H31)市府線，尖峰時段班距縮短為15分鐘、離峰班距所短為20分鐘，總計每日返往班次達112班次，此外，假日將再增加停靠三井Outlet班次。

經發局指出，三井OUTLET PARK台南店提供1711格汽車車位、10個遊覽車車位、929個機車停車位和54個自行車停車位，試營運期間如車流量過大，將引導車輛至鄰近特約停車場停放，開幕起3個月內的假日提供接駁車服務，於假日12：00-21：30運行，班距為每20分鐘一班。