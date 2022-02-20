義大利花滑選手葛拉索。（美聯社資料照）

大陸花滑選手金博洋。（美聯社資料照）

波蘭花滑選手庫拉柯娃。（美聯社資料照）

義大利花滑選手葛拉索。（美聯社資料照）

大陸花滑選手金博洋。（美聯社資料照）

北京冬奧於20日落幕，美媒《今日美國》總結說「奧運是高強度且嚴肅的競爭賽事，但有幾張臉肯定能博君一笑」，他們選出幾張「一定會讓你笑出來的照片」，其中被選為封面的是義大利花滑選手葛拉索（Daniel Grassl）。

葛拉索每次旋轉跳躍的時候都會露出有趣的表情，他眼睛往上吊，嘴巴張開呈現為一個三角形，《美聯社》的攝影師還為他拍攝了大量臉部特寫，堪稱是本屆冬奧最有特色的臉。葛拉索當然不可能是在耍寶，這全是在他很嚴肅的全力比賽而展現出來的自然表情。

今年19歲的葛拉索是個英俊的年輕人，今年拿下歐錦賽銀牌，他在15歲時成為史上最年輕在國際賽使出四周勾手跳的選手，該紀錄保持到2018年。他在北京冬奧賽前感染過COVID-19，及時痊癒趕上冬奧賽事，在決賽獲得男子第7名。

男單排名第9的地主選手金博洋也被《今日美國》選入「冬奧表情包」，他的表情正好與葛拉索相反，每次跳躍時都是緊閉雙眼與嘴，不過這其實只是一般運動員發力時可能會有的表情，例如正在投球的棒球投手。波蘭女將庫拉柯娃（Ekaterina Kurakova）則是在跳躍時展現「怒目金剛」的表情。