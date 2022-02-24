雲林縣承辦2025年全國運動會，為讓優秀選手留在雲林，縣府正與雲林科技大學、虎尾科技大學洽談提供名額給優秀選手就讀，另外也與豐泰企業協商讓選手從大學畢業後進入該公司就業，將來也可代表豐泰、雲林縣出賽爭光。

雲林縣府近年積極振興體育風氣，建立優秀運動選手的培訓機制，增聘16位專任運動教練，並推動「運動績優選手四級銜接計畫」，盼讓選手從國小、國中、高中、大學到就業都能獲得妥善安排。

縣府表示，為讓運動選手就學期間能夠全心訓練，縣府提高選手的參賽補助經費、績優教練及選手的獎勵金，提升自我競爭力，安心追求卓越表現，積極擬定優秀選手的獎勵機制，讓他們為縣爭光後，長期奉獻所長、傳承經驗，讓雲林體育發光發熱。

教育處長邱孝文表示，雲林縣的籃球、排球選手表現不俗，三級銜接的升學制度已不足，縣府希望未來能延長到大學，正與縣內的國立雲科大、虎科大洽談，虎科大同意未來在幾個系開名額，以甄選方式讓優秀選手進入該校就讀；雲科大的部分還在洽談。

邱孝文說，在地的豐泰企業一直很積極推動體育，每年提供固定經費給虎科大栽培選手， 縣府也希望優秀選手從科大畢業後，能夠直接進入豐泰工作，未來可代表企業也可代表本縣出賽，選手也無後顧之憂。