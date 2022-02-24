台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服惹議，行政院院長蘇貞昌日前要求教育部、體育署針對黃不當言行進行調查並適當處分，總統府則表示支持。港媒分析，蔡政府突大動作追打黃，原因是年輕運動選手的動向網路熱度與效應最高，他們擔心「台灣認同」在年輕一代出現「破口」，這將對民進黨未來選舉不利，

香港媒體《中評社》23日評論指出，民進黨自2016年上台，就積極在操作國家認同，可謂對「台灣認同」的操作與形塑上不遺餘力，這也是民進黨能獲得大批年輕選民支持的關鍵。故民進黨每到選舉就大打「反中牌」，甚至將這種意識型態的操作當作「王牌」，從2016、2020年兩場大選到近期的公投與立委補選，民進黨幾乎靠這張牌無往不利。

評論分析，台灣PTT論壇與許多網路社群都在討論，黃郁婷2011年曾以神祕嘉賓的身分，上台力挺當時首度參選總統的蔡英文，並獻出世運金牌，關於「黃郁婷這10年到底發生什麼問題？」這類文章相當多，甚至還引發正反兩派論戰。這種狀況，對「台灣認同者」而言是非常挑釁的事，此事甚至還上升為國際關注事件；面對黃過去挺蔡的立場轉變，加上獨派的壓力，讓蔡政府不得不嚴正以對。

評論進一步指出，蔡政府去年利用東京奧運大打「國家認同」，把體育賽事當成台灣外交的舞台，加上當時代表隊表現不錯，讓蔡政府成功大內宣，甚至還「出口轉內銷」，不僅拉抬蔡政府聲量還增進年輕選民支持。運動賽事與年輕選手的舉動最易引發風潮、帶起示範作用，蔡政府突追殺黃郁婷，就是擔心長久操作、形塑的「台灣認同」，在年輕人中出現「破口」，這將不利於民進黨未來選舉。