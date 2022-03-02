行政院長蘇貞昌到立法院報告政府因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事宜，被國民黨傅崐萁委員質詢激怒，在答詢中三度拍桌，顯示他缺乏政治智慧及耐性，是衝動型地方型的政客，如何能帶領整個國家進步呢？

此次俄羅斯入侵烏克蘭，引起整個國際重視，世人也同時注意到中共可能帶給台灣的威脅和壓力，身為行政院長面對在野黨立委的質詢，應保持冷靜客觀及沉著的態度，說明我們的分析、判斷及因應之道，怎可在在野黨立委質詢時，失去了理性，口出惡言，痛罵「可恥」不停？

蘇貞昌已多次在立院有類似演出，甚至創造了用掃把來對抗中的名言，完全忘記閣揆應有的高度，和國會殿堂上應有的禮節和規範，他被激怒得像俗潑婦一般，當街怒駡拍桌吵架，情緒完全失控，這種暴衝型的性格作個縣市議員都不可以，又如何能以這種態度在國會殿堂中議論國家大事，領導全國軍民呢？

這次俄烏戰爭同時讓世人注意到台海危機，關懷到台灣的安危，身為閣揆要好好利用這個機會，安撫民心，提醒國際注意到台灣的處境，如何冷靜的爭取到國際間支援台灣，使台灣安全受到妥善的保障，突顯台灣高科技產業對世界的貢獻，從而嬴得世人對台灣安全更加用心，才是行政院長該有的高度和作法，怎可失去風度的做爆跳式的演出。我想他事後再看錄影帶都會覺得自己幼稚可笑！

蘇貞昌實在老得不宜再任行政院長了，但在民進黨只講派系分配位子的原則下，似乎並沒有替換的人選可以任用，在如今詭譎多變的世局中，倒是台灣的一項真正的隱憂，令國人不安！

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