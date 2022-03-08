揚言會拿掃帚戰到底的行政院長蘇貞昌，今在立法院備詢時，被問到防空警報若響起，3分鐘後飛彈即將來襲，國軍以外的人當下該怎麼辦？對此，蘇貞昌點了點頭，還看了一下身旁年逾七旬的主計長朱澤民，但兩人面面相覷，沉默10多秒，直到國防部長邱國正上前解圍，強調「就地疏散」，才化解尷尬。

蘇貞昌在2019年於立院備詢，被國民黨立委賴士葆問到，兩岸若開打，行政院長要不要站到第一線？蘇貞昌說，「如果真的開戰，有隻掃帚我都會拿起來，絕不投降。」直到本次立院開議，蘇貞昌自上周總質詢到今天上午，一連兩度提到「我已經70多歲，就算沒有武器，拿一根掃把都會跟他打。」

面對蘇貞昌宣示會拿掃把與共軍戰到最後時刻，國民黨立委林為洲今質詢時，特別關心戰爭爆發後民間的應對SOP。

林為洲表示，「院長，跟你請教，3分鐘飛彈來襲，如果這個防空警報響起，國軍當然有國軍的工作，要保家衛國，那一般民眾怎麼辦？」這時蘇貞昌並未有任何回應。直到林為洲再次提問「警報響起怎麼辦？」蘇貞昌點了點頭，若有所思，一下看前方的質詢投影銀幕，一下望著身旁的主計長朱澤民，兩人面面相覷，空氣瞬間結凍超過10秒。

這時，國防部長邱國正趕緊上前解圍說，平常萬安演習的用意，就是要讓民眾知道警報響起有就地疏散的地方。

林為洲接著問，「沒錯，要去找防空避難所，減少傷亡、保留戰力，請問長期來立法院的主計長，飛彈警報響起要去哪裡避難？」朱澤民說，「就地避難」。林為洲提醒「要去避難所避難啊！」朱澤民才說，對，台北市有很多避難所，每個公園都有標示去哪裡避難。

林為洲指出，根據警政署資料顯示，全國有10萬5千個避難所，可容納8665萬人，但避難所能不能用？民眾知不知道要去哪裡避難，恐怕99％的民眾都不曉得。

對此，邱國正表示，國防部最近有在做這個工作，也需要地方政府幫忙蒐整資訊，一旦發生狀況就知道要到哪就地掩護。內政部長徐國勇則說，警政署的APP也都有資料，原則上地下室就是防空避難所，相關標示會再請警政署去看看。