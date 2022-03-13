國民黨立委蔣萬安日前在質詢時，詢問行政院長蘇貞昌是否敢承諾不再大停電，結果蘇貞昌狂扯「你祖父說要反攻大陸」，引起民眾討論。蔣萬安昨（12）日再度向蘇貞昌喊話，說「您脾氣也發了，罵也罵了，可以好好處理用電問題了嗎？」

蔣萬安在臉書表示，立法委員在國會殿堂質詢，關心的是民生的用電問題，國人期待的則是蘇貞昌一字千金的承諾，但他認為蘇貞昌的發言卻是「酸民式的語言、不倫不類的比喻」，讓蔣萬安忍不住說「蘇院長，您的發言恐怕連支持您的國人都失望了！」

蔣萬安指出，蘇貞昌在質詢台上的脾氣宣洩後，台灣的用電穩定度卻沒有像蘇貞昌的脾氣一樣爭氣，包括桃園機場在內全台又有多處接連發生停電事件，但蘇貞昌仍透過媒體宣洩情緒，忘了人民真正的期待是穩定供電，「人民真的想看到的是行政院長負責任的言行，而不是暴躁的焦慮」。

蔣萬安表示，我們想知道的是未來20年台灣產業、人民不會缺電、停電，但蘇貞昌卻只顧著談50年前的歷史。

蔣萬安指出，去年1212停電後，經濟部已指示台電針對全台變電所進行總體檢，當時經濟部表示要在春節前完成盤查，而現在春節過完了，蘇貞昌的情緒也宣洩了，「可以跟全民說明，這份拖延許久的精緻報告，什麼時候可以讓全民檢視？」

蔣萬安說，政府没有辦法，讓我們跟人民一起來想辦法，並酸「院長繼續發脾氣，我們來集思廣益」。