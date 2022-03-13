蘇貞昌備詢嗆聲拍桌樣樣來 怒嗆立委「可恥」火爆場面

蘇揆總質詢嗆立委事件簿。(取自中國時報)

行政院長蘇貞昌11日赴立法院接受總質詢，面對303大停電，經濟部長王美花已承諾1年內不再大停電，國民黨立委蔣萬安逼問蘇揆敢不敢承諾不再大停電？蘇拒絕承諾，強調原因已查清，並當場暴怒，拿出蔣家歷史說「這種政府過去看很多了，國民黨從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府」。此話一出引發網友炸鍋批，缺電跟反攻大陸無關聯。然而這並非蘇貞昌首次在立法院大動肝火。

回顧蘇貞昌近期總質詢嗆立委事件，較令外界印象深刻的有以下這幾次，在野黨，特別是藍營批其跋扈、不尊重國會。《中時新聞網》也特別重新剪輯相關畫面，讓讀者見證堂堂政院院長是如何在國會殿堂和立委對罵：

●2020/12 蔣萬安vs.蘇貞昌

關於萊豬進口政策，蔣萬安抨擊蘇貞昌瞎扯「信功」支持政府政策，為此特別視察屏東養豬場。結果蘇貞昌反質詢「哪一家？屏東豬農我非常熟」。

●2021/10 鄭麗文vs.蘇貞昌

兩岸緊張情勢，鄭麗文詢問行政院是否支持台灣發展核子動力潛艦，要求蘇貞昌應展現保衛台灣決心，「我怕到時候投降的第一個是你」。蘇貞昌嗆，「我不會像你這麼不要臉，當時還要拜託我去給你助選」。

●2022/3 傅崐萁vs.蘇貞昌

關於台海局勢，傅崐萁在立法院質詢時表示，看了美國國防高等研究計畫署資料，憂心台灣要怎麼保衛2300萬人。蘇貞昌嗆，卑躬屈膝換來的不會是和平，屈辱換來的只有戰爭。

●2022/3 蔣萬安vs.蘇貞昌

關於3030大停電一事，蔣萬安逼問蘇貞昌敢不敢承諾不再大停電？蘇貞昌拒絕承諾，還暴怒牽拖蔣家說，「你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，你們是最不負責任的政府。」對此，蔣萬安回應，蘇貞昌比喻不倫不類，保證不停電這麼困難嗎？