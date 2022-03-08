俄羅斯入侵烏克蘭，國民黨立委李德維今質詢蘇貞昌時拿出「自願優先接受軍事徵召令」，強調自己已經簽名，並邀請蘇貞昌簽名。對此，蘇貞昌表示，希望李德維能跟國民黨呼籲一下，全部一起簽，共赴國難，對抗中共來犯。

國民黨立委李德維今針對烏俄戰爭質詢蘇貞昌表示，外界有所謂的「今日烏克蘭，明日台灣」，我相信你不同意，但這對政府有何啟示？

國民黨立委李德維自製「自願優先接受軍事徵召令」，承諾台海發生戰事，自願接受徵召。(李德維辦公室提供)

蘇貞昌表示，第一個就是專制國家最容易侵略他國，必須隨時緊盯住意，並做好防備。但烏克蘭與台灣不同，在於台灣位於第一島鏈，在地緣政治上的重要關鍵位置；在地理環境上，則有有200海里的隔海天險；同時，台灣是全球數位最重要的產業鏈。他強調，從烏克蘭學到的事情，還包括「全民抗敵最最重要」。

李德維接著拿出一張自製的「自願優先接受軍事徵召令」，強調烏俄戰爭對他的啟示，就是全民皆兵、保衛中華民國，因此建議國防部讓已經除役的士官兵也能加入戰場，自願優先接受軍事徵召令。

李德維說，他已經簽署「自願優先接受軍事徵召令」，允諾保護國民不讓子孫上戰場、犧牲寶貴生命，一旦台海發生戰事，就自願接受徵召捍衛中華民國，自己的國家自己救，立約人李德維，「請教院長願不願意簽？」

蘇貞昌表示，對於這樣的行為跟態度，要表示肯定與敬意，因為過去他就說過，雖然自己已經70幾歲，縱算沒有武器，拿著一根掃把都跟他打。

李德維笑稱，「院長，不要再用掃把跟人家打仗啦，這說笑話還可以。」蘇貞昌回應，這不是說笑話，這是決心，就像烏克蘭老爺爺拿木槍也是幹。

李德維隨即將手上的「自願優先接受軍事徵召令」交給列席備詢的國防部長邱國正，這時蘇貞昌喊話，「委員可以的話，回去跟貴黨呼籲一下，全部一起簽，共赴國難，對抗中共來犯。」氣得李德維回酸，你才趕快呼籲貴黨的副秘書長林飛帆、沒當過兵的立委趕快來簽一簽啦。