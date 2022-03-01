行政院長蘇貞昌赴立法院提出「我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告」，在穩定國內財經秩序方面，他強調，未來國內股市如因戰爭因素產生不正常下跌情況，國安基金必要時將依相關規定召開臨時委員會議研議穩定市場對策，以維持交易秩序。

蘇貞昌指出，2021年台灣經濟成長率高達6.45％，創11年來新高，2022年隨著全球景氣復甦，也可望達到4.42％，延續成長態勢。

近期國際金融市場可能受到俄烏軍事衝突影響產生大幅波動，進而衝擊國內股匯市發展。蘇貞昌表示，目前我國股市與其他主要國家相較，整體表現仍屬相對平穩。台股基本面良好，除今年經濟成長率上修外，出口暢旺、國內投資熱絡、疫情穩定，加上1月上市櫃公司營收創下歷年同期最高，諸多因素都對台股形成有利支撐。

蘇貞昌強調，證券市場已建立監視制度及打擊不實訊息機制，政府也將密切注意國內外經濟金融情勢變化，審慎觀察台股走勢及外資動態，針對非經濟因素干擾，適時採取措施。未來國內股市如因戰爭因素產生不正常下跌情況，國安基金必要時將依相關規定召開臨時委員會議研議穩定市場對策，以維持交易秩序。

另外，我國金融機構營運穩健，銀行、保險及證券三業，2021年合計獲利再創新高，能夠穩定提供民眾及企業所需金融服務，整體金融業對俄羅斯及烏克蘭曝險金額約2100多億元，也在可控制範圍。關於國際間擬對指定之俄羅斯銀行，自「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）貨幣跨境交易系統移出，斷絕其與國際金融體系的連結，減損其在全球的營運能力，台灣作為國際社會成員，我國銀行自當遵守SWIFT系統辦理匯兌業務，若我國中小企業因配合政府政策受到影響，政府自當給予必要協助，也會做出相對應的措施。

蘇貞昌也表示，為確保金融資訊安全，政府已強化資安防護，建立異常情形監控及通報機制，並提供必要支援，以發揮金融資安聯防功能。

目前新台幣相較歐元等其他主要貨幣，走勢相對穩定，如因戰爭因素產生匯市不正常波動情況，央行除採行彈性匯率政策外，將密切掌握外匯市場資金進出動向。未來如有資金大量流出情事，央行也有足夠的美元流動性，可維持新台幣匯率的動態穩定。