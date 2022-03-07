談感情最怕一時鬼遮眼，愛上不該愛的人，星座運勢網站「星座上上簽」特別點名獅子座、天秤座以及天蠍座，最容易被孽緣纏上，明知道對方不適合，卻遲遲無法脫身。

▍Top 3 獅子座

獅子座很少關心自己的桃花是好桃花還是爛桃花，一旦愛上就無可自拔，並且完全忽視對方的缺點，甚至是兩個人所要面對的問題。加上獅子座對於感情非常固執，除非自己感到痛苦，想要放手，否則即便旁人不斷勸說，獅子座也聽不進去。

▍Top 2 天秤座

天秤座的孽緣算是自己一手造成的，因為對於異性關係過於優柔寡斷，導致他們傷人又害己。尤其是天秤女，容易被高顏值、有點文青氣質的對象吸引，至於對方的人品怎樣，反而不是她當下會考慮的重點。

▍Top 1 天蠍座

天蠍座渴望遇到各方面足夠優秀的戀人，遺憾的是，他們容易識人不明，尤其是天蠍女總是遇到不對的人，有許多不堪回首的經歷，對於感情也缺乏良好的相處方式，以至於彼此相愛相殺，糾纏不清。