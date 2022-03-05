星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、射手座、雙魚座心地最善良，從沒想過要傷害他人，更不會為了個人利益去侵害別人的權益，他們能保持正直單純的初心，是社會上難得的清流。

▍1.獅子座

獅子座雖然看起來很霸氣，行事風格強勢，其實他們個性很單純，想法不會有太多心機，思考迴路非常簡單，他們從來不會刻意偽裝自己，做人光明磊落，有一說一，就算討厭一個人也會表現得很明顯，絕對不會在背後搞小動作。獅子座本性很善良，只要不觸碰他們的底線，不被他們認定為小人，他們基本上對朋友非常講義氣，有困難總是第一時間伸出援手，因此往往擁有好人緣。

▍2.射手座

射手座每天都無憂無慮，看似頭腦簡單，其實他們非常聰明，明明就擁有當壞人的本錢，但射手座卻選擇做個好人，他們活得坦蕩蕩，努力維持自己的善心，給周圍的人溫暖的感覺，他們認為做壞事、違背良心實在太累了，這輩子只想要安安份份、對得起自己，所以表現出開朗又純粹的樣子，非常惹人喜歡。

▍3.雙魚座

雙魚座天生心地善良，從來沒有害人的心思，甚至許多人會覺得他們太過單純，很容易被有心人利用，他們對這個社會的看法太理想化，覺得每個人都是好人，不太會去揣摩他人行為背後的動機，導致於許多雙魚座都因此吃過虧，有過很悲慘的經歷，但是他們依然不會對人性失望，隨著一次又一次的經驗，他們開始學會保護自己後，就能得到幸福。