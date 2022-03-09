郭彥均、莎莎主持的八大綜合台《WTO姐妹會》日前討論「前任」話題，陽帆的老婆Julie聊起水瓶座的另一半，委屈吐露婚姻真相；Julie表示，與陽帆結婚25年，覺得水瓶男除了有雙重標準外，在問他「前任的東西要不要留下來？」時，他們嘴巴上雖然說「不能留」，但實際上自己是偷偷留也不會告訴對方。

Julie無奈說：「例如要留前任的外套，陽帆會覺得『外套上面沒有寫名字，怎麼知道到底是誰的？那就只是一件外套。』但我就不行…就算是他的朋友來我們家，我都不能拍人家肩膀一下。」在被問及陽帆是否是愛吃醋的男生？Julie透露：「他不是愛吃醋的人，只是內心會吃醋，又要表現我沒有、我不會。」

節目中，來自越南的PEI提及摩羯座前男友屬於重氣氛，不會送東西的務實型情人，現場星座專家分析：「魔羯座很刻苦，不太把錢花在浮華、浪漫的事情上，比方與其送妳鑽戒，他可以送妳一棟房。」這番話也讓同為摩羯座的主持人郭彥均深感共鳴：「所以不管有錢沒錢，我沒有讓老婆花過一毛她自己的錢。」

另外，處女座代表的泰國Kevin也分享曾被前女友當工具人的故事。他表示：「一次與前女友見面喝一杯，聊著聊著舊的回憶湧上來，感覺也來了，也因為覺得兩人都單身，沒有想太多，想不到卻在褲子脫了後，她男朋友打來，我才知道她來找我是因為跟男朋友吵架心情不好，我就走了。」

星座專家也分析哪個星座比較會說謊，分手再聯絡要小心的星座等。Julie則以她和另一半的相處生活經驗，傳授擄獲水瓶男的秘訣，她開玩笑說：「我是在跟陽帆在一起後才開始研究星座，因為我也才發現原來水瓶座這麼難搞！」她表示與水瓶座的相處就是「尊重」，她說：「要去哪裡、要出去，我都不多問，只要讓他覺得妳不是綁住他的時候，他就會在妳的周圍環繞。」