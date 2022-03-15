Gambler新歌〈為你痴狂〉講述舞廳保全愛上當家花旦的故事。混血兒娛樂提供

由玖壹壹領軍的混血兒娛樂最近添新血，相中《大嘻哈時代》節目前八強台語饒舌歌手Gambler，為他發行新歌〈為你痴狂〉，也是Gambler與交往多年的初戀女友分手後的真實經歷，講述舞廳保全愛上當家花旦的故事。

Gambler説：「因為自身遇到的一些感情問題被困擾很久，面臨情傷而過不去，曾經什麼都不在乎人生失去方向，最胖時候到達130公斤，現在加盟混血兒娛樂公司有要求我減重，開始拼命去上教練課和游泳，花了不到一年現在已經降到110公斤，自己還在繼續努力。」MV是真人真事改編，口白則是他想對前任說的話。

說到加盟混血兒，Gambler説：「高中時聽玖壹壹的歌曲，描寫市井小民的生活觀，加入這個大家庭我覺得像是美夢成真，本身很擅長台語饒舌，混血兒娛樂絕對是我的第一志願，是一個可以讓我好好發揮長才的好地方，真的覺得我的運氣很好開始準備大展身手。」混血兒裡頭他最欣賞春風，「因為我覺得春風哥能饒舌能唱歌，歌詞會暗藏時事話題在個人段落中我覺得相當有趣，也是我一個很值得學習的榜樣。」