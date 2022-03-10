求婚鑽戒是否要買真鑽，有名網友在網上發文，她表示男友用3000元假鑽(鋯石)求婚，她覺得兩人都有存款又不是負擔不起買真鑽，還反批男友買的模型玩具都比她的求婚鑽戒還貴；網友則表示「你結婚戒指買好一點」、「沒有求婚戒指，不如給金條更開心」。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示男友拿3000元假鑽(鋯石)求婚，但是看到不少人求婚是用真鑽，讓她越看越在意，並向男友撒嬌有好多人是買真鑽求婚，卻得到回應「沒有人求婚戒指在買真鑽，結婚戒指才會買比較好的」並說「那是他們有錢！」

她表示超務實男友買模型玩具都3000多元，她的求婚鑽戒竟比模型還便宜，而且男友還覺得買太貴的求婚鑽戒，怕她不敢每天戴，讓她覺得好不值，但又認為抱怨禮物不夠好，很不禮貌，每天的情緒都很糾結與矛盾；她也表示兩人累積不少存款，不是因為窮負擔不起買真鑽。

文章一出，網友紛紛回應表示「鑽石恆久遠，一顆就破產，放著也不會增值」、「我覺得去租還比較爽，之後結婚再去挑真的戒指」、「我也沒有求婚戒指，不如直接給我金條我更開心」、「你可以結婚戒指買好一點的」、「如果知道你很介意，應該會補上鑽戒，而不是一句『因為別人有錢』，來塘塞」、「戒指就是戒指，價格跟他對你好不好愛不愛你無關」、「可是求婚都過了，吵這個也沒用呀，不如把心力放在後面的事情」、「求婚用鋯石+1 」。