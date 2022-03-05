戀愛歲數差距多少才能接受，有名女網友表示被一名相差9歲的弟弟狂追求，她懷疑這位弟弟是認真還是「玩耍」心態，她也坦承可以接受姊弟戀，但是差距9歲她怕自己「玩不起」，她還表示自己「rap」很弱，會不會被弟弟的「rap」吸引；網友們回應「不會呀我吃過 體力真的好」，甚至有佛學系網友表示「師父說不能挑食」。

一名女網友在論壇「Dcrd」發文，她表示現今28歲正被一位19歲的弟弟狂追求，她懷疑弟弟是認真還是「玩耍」心態，她也坦承喜歡歲數年輕的男生，但是與弟弟相差9歲，認為自己「玩不起，怕爆」，她最後也表示自己「rap」很弱，會不會只是被弟弟厲害的「rap」給吸引。

文章一出，網友紛紛表示「如果只是要吃，又不是要負責到底，28歲根本還好」、「那38的呢」、「呃，我跟我前男友差更多…差11歲」、「我超哈姊姊的，加減8都接受」、「我差點被46的吃掉」、「我跟大我五歲的姊姊聊天，覺得超棒的」、「還好吧！28的女人還算有魅力，19歲血氣方剛就不意外了」、「不會呀！我吃過，體力真的好」、「還好吧！之前打工遇過快50歲吃18歲的弟弟」、「就上床可以，男生18、19體力超好」。

然而就在留言處，有位某大學佛學系網友表示「吃得下」，也見其他網友直說「師父不可以色色」，這位佛學系網友也回應對方表示師父教我們不能挑食，引起網友熱議。

女網友表示被小9歲嫩弟追求，但是兩人年齡的差距讓她有點止步不前；網友表示「吃得下」。（翻攝自Dcard）