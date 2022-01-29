羅志祥低調現身Sandy婚禮 爆遭吳宗憲虧「沒犯錯」：只是體力好

天王吳宗憲愛女吳姍儒（Sandy）與交往5年的王先生結婚，「小豬」羅志祥今(29)日也來到婚宴低調祝賀，而且還被邀請上台致詞，在台上被吳宗憲笑虧：「小豬沒犯錯，只是體力好」；羅志祥昨(28日)晚才剛在小巨蛋開唱，還承認自己「犯了錯」，自曝了演唱會上出糗的兩件事。

天王吳宗憲愛女吳姍儒（Sandy）今(29)日與交往5年的王先生結婚，在台北文華東方酒店席宴請400位親友，昨(28日)晚才剛在小巨蛋獻唱的「小豬」羅志祥也來低調祝賀，並被邀請上台致詞，吳宗憲還叮嚀他趕快結婚生子，笑虧：「小豬沒犯什麼錯，他只是體力好而已。」

羅志祥昨(28日)晚在小巨蛋舉行《狼人殺》演唱會，他今(29)日在臉書自爆糗事寫道：「昨天出糗的兩件事：1 《NO JOKE》又唱錯，而且每次都是那裡錯；2 表演太嗨忘了『小巨蛋條款』，我叫觀眾站起來的時候，我耳機傳來了導演的聲音說：『不要讓觀眾站也不要叫觀眾跳』，尷尬呀！哈哈哈，恭喜娛樂百分百攻進小巨蛋，榮幸參與！」

小豬昨晚才剛結束在小巨蛋演唱會，今天就馬不停蹄地來參加吳姍儒婚禮，充分展現朋友情義，不過他低調入場，並未接受媒體訪問。羅志祥過去因被前女友周揚青爆料私生活淫亂，搞「多人運動」還被虧「時間管理大師」，但跨年的賣力演出受到肯定，近期人氣開始止跌回升。