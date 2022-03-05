北市警消獲報，迪化街5日下午有人遭刀砍傷，救護車前往現場時，發現40歲鄭姓男子左上背、右大腿受傷，經緊急包紮送醫後目前暫無大礙。

警方初步調查，兩人疑似為1名女子爭風吃醋，5日相約在迪化街談判，但一言不和對方拿出預藏刀械砍殺鄭男，並在逞凶後逃逸，現已調閱周遭監視器，另據鄭的供述鎖定犯嫌，全案持續追查中。