梁男遭柳男毆傷眼睛嚴重瘀青眼白紅腫，多處挫傷「眼眶碎裂」。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

台中市沙鹿區一間超商梁姓副店長，日前被酒醉24歲的柳姓客人持刀攻擊，雖沒被刺傷，但眼部卻被毆打到「眼眶碎裂」，5日才動完手術出院。警方指出柳男除依傷害等罪嫌移送法辦後交保，又因連續兩天到超傷「嗆聲」，警方5日又以恐嚇罪嫌將柳男函送法辦，並加強巡邏不定時到超商守望，防止再生事端。

梁男回診時醫師發現「眼眶碎裂」，安排於3月2日動手術、5日才出院。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

警方指出，案發於2月16日凌晨4時許，沙鹿區鎮南二路值大夜班的梁姓超商副店長，聽到用餐區有敲擊聲響上前關心；梁男對柳男說「請到門口有紙本實名制，請你填寫後再進來。」引起柳男激動起身動手推打梁男，接著從口袋拿出刀緩緩逼近，雙方爆發激烈扭打，一路打到門口旁。

梁男一度遭到柳男壓制在地，他趕緊找到機會逃到櫃台後，恰巧送報人員上門即請求幫忙報警，員警到場柳男還出手朝梁男頭部攻擊連捶20多下，幾乎是打紅眼；員警制伏柳男後發現有濃濃酒味，酒測值達到0.43毫克，警方將柳男依傷害及公共危險罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

梁男遭客人毆傷眼睛嚴重瘀青眼白紅腫，布滿血絲多處挫傷，救護車趕緊將他送醫包紮，梁男只在家休息兩天，因超商人力不足又回去上班；梁男回診時醫師發現「眼眶碎裂」，安排於3月2日動手術、5日才出院。柳男獲交保後，竟又連續兩天到超商說要梁男，還撂話「我還會再回來」。

梁男家屬說，「這比屏東挖眼案還嚴重，骨頭都碎了，還回頭恐嚇，這樣的人不是應該馬上押起來嗎？」5日對柳男提出恐嚇告訴，希望檢方從嚴偵辦。警方5日將柳男再依恐嚇罪嫌函送法辦外，並加強巡邏不定時到超商守望，防止柳男再生事端。

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